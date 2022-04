Ranolfo Vieira assume como governador

O Delegado Ranolfo Vieira Júnior (PSDB) tomou posse ontem como governador do Rio Grande do Sul, em uma solenidade realizada na Assembleia Legislativa. Depois da cerimônia no plenário do Parlamento gaúcho, os participantes se dirigiram ao Palácio Piratini, onde Eduardo Leite (PSDB) transmitiu o cargo a Delegado Ranolfo. Eleito vice-governador na chapa liderada por Leite em 2018, o novo governador permanece à frente do governo até 31 de dezembro de 2022.

Leite anunciou a renúncia ao governo do Estado segunda-feira, quando explicou que deixava o cargo para articular uma possível candidatura à presidência da República. Com isso, Delegado Ranolfo assumiu o posto máximo do Rio Grande do Sul.

A cerimônia de posse foi acompanhada tanto virtualmente quanto presencialmente. No plenário, na primeira fileira de cadeiras, estavam presentes a família de Ranolfo Vieira Júnior; os senadores gaúchos Luis Carlos Heinze (PP) e Lasier Martins (Podemos). Compondo a mesa que conduziu os trabalhos, estavam o presidente da Assembleia, Valdeci Oliveira (PT), que liderou a sessão, a presidente do Tribunal de Justiça, desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira, e outros chefes de instituições.

Também compareceram secretários de Estado, deputados estaduais e federais. Entre as lideranças, estavam nomes importantes do PSDB, como o prefeito de Santa Maria, Jorge Pozzobom, e o ex-prefeito de Porto Alegre Nelson Marchezan Júnior. Alguns parlamentares que passaram pelo PTB também estiveram presentes, visto que nomes como Maurício Dziedricki (Podemos) - que foi citado nominalmente no primeiro discurso do novo governador - foram decisivos na iniciação de Delegado Ranolfo na política.

Na época, Dziedricki, Ranolfo e outros líderes estavam no PTB. O delegado chegou a trabalhar inclusive na bancada petebista na Assembleia. Em 2018, os petebistas indicaram o então secretário de Segurança de Canoas, Delegado Ranolfo Vieira Júnior, para concorrer a vice-governador na chapa liderada por Eduardo Leite.

Ao fazer o primeiro pronunciamento como governador, Ranolfo Vieira disse que "a gestão tem mais nove meses pela frente, tempo de uma gestação, prazo no qual a natureza produz sua principal criação. Para nós, será um tempo de permanente continuidade, porque estamos permanentemente olhando para muito além do dia 31 de dezembro."

Ele também fez questão de agradecer a Leite: "Nossa convivência foi sempre cordial e convergente. Levo desse período dois troféus imateriais: o troféu da lealdade com que servi o nosso governo; e o do convívio com um estadista. Agora a lealdade se estende no tempo com o nome de gratidão."

Quanto aos projetos em andamento, o novo governador garantiu ainda que está ciente de todos. "Acompanhei cada tijolo posto até aqui, na grande obra de criar as condições para que o Estado retome o caminho do progresso e do desenvolvimento econômico e social. Conheço a obra que estou assumindo. Fui secretário de Estado (de Segurança Pública), vice-governador e substituí por diversas vezes o governador", recordou.

Ranolfo Vieira se comprometeu ainda em acelerar o programa Avançar, que prevê mais de R$ 6 bilhões em investimentos em diversas áreas. "Me permitirei introduzir alguns conceitos de gestão integrada que empreguei na Secretaria de Segurança, para que possamos, inclusive, acelerar o Programa Avançar", projetou.