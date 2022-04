Indicação de Edson Brum ao TCE é protocolada na Assembleia

A indicação do nome do deputado estadual e atual secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Edson Brum, para conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE), na vaga deixada por Algir Lorenzoni, foi protocolada nesta quinta-feira na Assembleia Legislativa. O memorando reúne 46 assinaturas de parlamentares, o maior número de apoios já registrado na história do Parlamento gaúcho para o cargo na corte.

A oficialização ocorreu após o presidente do órgão, Alexandre Postal, entregar ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado Valdeci Oliveira, o ofício onde comunica a vacância no cargo de conselheiro do TCE.

No documento, consta ainda que a corte deliberou, por unanimidade, que o ocupante da vaga é de indicação do Parlamento, acolhendo recomendação do conselheiro-corregedor Renato Azeredo.

Agora, a Assembleia Legislativa dará sequência aos procedimentos internos previstos em lei quanto à indicação do nome que ocupará a vaga.