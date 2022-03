Prefeitura de Canoas diz que contratos foram firmados com 'rigoroso processo público de seleção'

investigar irregularidades e fraudes aos cofres públicos, na ordem de R$ 66 milhões Embora aguardada durante a tarde, ainda não houve manifestação do prefeito de Canoas Jairo Jorge, afastado do cargo na manhã desta quinta-feira (31), após operação deflagrada pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) para. Em nome da administração municipal, coube ao vice-prefeito Nedy de Vargas Marques, que assumiu o comando da cidade, se pronunciar, por meio de nota.

Divulgado por volta das 16h45min, o comunicado assinado por Vargas não cita o nome de Jairo, e diz que, "até este momento, a gestão municipal desconhece o inteiro teor das ações que pesam sobre alguns contratos, tendo tomado conhecimento tão somente dos mandados de busca", referindo-se às autorizações judiciais de busca e apreensão, realizadas em alguns prédios públicos da prefeitura pela manhã.

O prefeito em exercício disse ainda que todos os contratos firmados pela administração pública são feitos mediante "rigoroso processo público de seleção", contrapondo um dos principais apontamentos da investigação em curso. "Saliento que todos os contratos, sejam os efetivados mediante procedimento licitatório ou dispensa de licitação são oriundos de rigoroso processo público de seleção, mediante aferição pública de preços, sendo avalizados e avaliados por diversos setores do nosso governo."

Ao encerrar a nota, Marques reiterou que o município está à disposição do Judiciário "para contribuir e responder a tudo o que for necessário para o efetivo esclarecimento dos fatos" e manutenção dos serviços prestados. "Reitero que seguiremos trabalhando, com todo o empenho e esforço, para que os canoenses sejam bem-atendidos em todos os serviços prestados pelo Poder Público Municipal", completa.

Segundo a assessoria de Jairo Jorge, o prefeito afastado prepara uma nota, que será publicada em seus perfis pessoais nas redes sociais, ainda nesta quinta.