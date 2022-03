João Doria ignora crise no PSDB e critica Braga Netto no Twitter

O governador João Doria foi às redes sociais na manhã desta quinta-feira (31) mas não comentou o assunto do dia envolvendo seu nome - sua desistência da corrida presidencial. Em vez disso, falou sobre a carta que o Ministério da Defesa, chefiado por Walter Braga Netto, publicou ontem à noite para celebrar o aniversário do golpe militar.

No documento, Braga Netto qualifica o regime como um "marco histórico da evolução política brasileira" e diz que o golpe agiu para "restabelecer a ordem e impedir que um regime totalitário fosse implantado no Brasil", ainda que não haja nenhuma evidência histórica para tal afirmação.

"Inacreditável a afirmação do Ministro da Defesa que o Golpe de 64 fortaleceu a democracia. Esse foi o período mais sombrio e antidemocrático da nossa história! Pessoas foram presas, torturadas e mortas. A imprensa censurada e a liberdade cerceada. Inaceitável!", escreveu o tucano.

Doria e Braga Netto dividem a lista de assuntos mais comentados do Twitter nesta quinta-feira. Após as declarações do ministro, usuários retomaram trechos do discurso de Ulysses Guimarães quando da promulgação da Constituição. A expressão "ódio e nojo pela ditadura" foi uma das mais repetidas na plataforma durante a madrugada.