Reunião sobre piso regional termina em impasse

A segunda reunião para tratar do reajuste do piso salarial, realizada ontem na Assembleia Legislativa, terminou com um impasse: enquanto as centrais sindicais, que representam os trabalhadores, pediam 15,58% de recomposição salarial; as entidades patronais defendem reajuste zero. Embora não tenham chegado a um acordo, todas as partes exaltaram o debate promovido na mesa de negociações. Além dos representantes dos trabalhadores e dos patrões, estiveram presentes o secretário estadual do Trabalho, Emprego e Renda, Ronaldo Nogueira (REP); e o deputado estadual Luiz Fernando Mainardi (PT), que mediou as conversas.

As centrais sindicais argumentam que o reajuste de 15,58% equivale à inflação de 2019, que não foi recuperada no ano passado, somada a de 2021. Em dezembro de 2021, os deputados estaduais aprovaram o reajuste de 5,53% no salário-mínimo regional. O percentual repôs apenas metade da inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que somou mais de 10% naquele ano. "O que obtivemos em 2021 foi uma reposição parcial. Recebemos o reajuste em dezembro, mas deveria ter sido em fevereiro. Ficamos 11 meses no prejuízo", disse o representante da Conlutas, Taciel da Silva. "Estamos correndo atrás da inflação, que chegou a 10,8% em 2021", comentou Amarildo Cenci, presidente da Central única dos Trabalhadores (CUT).

O diretor da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs), Guilherme Scozziero Neto, e o vice-presidente da Federação das Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul), Rafael Sittoni, afirmaram que não é o momento para reajuste do piso. "Estamos superando a pandemia e vivendo uma possível retomada, mas os índices de confiança dos empresários voltaram a cair", explicou Scozziero. Nova rodada de negociação acontece no dia 13 de abril.