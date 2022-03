Comissão debate fundos municipais para a cultura em Porto Alegre

Na tarde desta terça-feira (29), a Comissão de Educação, Cultura e Esporte (Cece) debateu os fundos municipais para a cultura em Porto Alegre.

O encontro, que foi conduzido pelo presidente da comissão, vereador Roberto Robaina (PSOL), contou com a presença do secretário de Cultura da Capital, Gunter Axt, do secretário da Fazenda, Rodrigo Fantinel, e de representares de artistas de Porto Alegre.

Segundo os artistas, o cenário cultural de Porto Alegre está “mais para uma tragédia do que para o tom romântico que a prefeitura tem dado ao tema”. O secretário Gunter expos algumas dificuldades relacionadas a cultura, provenientes ainda do governo de Nelson Marchezan (PSDB).

Luciano Fernandes, presidente do Conselho Municipal de Cultura e do Sindicato dos Artistas, protestou contra a falta de investimentos culturais na cidade: “Quantos fundos existem aí para a cultura? Será que precisamos de nova tragédia para que se invista na cultura? Estamos na pós-graduação da problemática da cultura”.

O vereador Roberto Robaina vai solicitar uma audiência pública com o objetivo de esclarecer dados sobre os fundos voltados à cultura e as ações da prefeitura para reestabelecer o setor, que foi um dos mais impactados durante a pandemia.