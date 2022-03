Transições de governo serão reguladas por lei no Estado

Os deputados estaduais aprovaram, nesta terça-feira (29), por unanimidade, com 48 votos, o projeto que regula as transições de governo no Rio Grande do Sul, garantindo o fornecimento de dados na passagem de uma gestão para outra nos municípios gaúchos e na administração estadual. Na mesma sessão plenária da Assembleia Legislativa, os parlamentares também aprovaram o projeto que proíbe a nomeação para cargos públicos de homens condenados na Lei Maria da Penha.

A matéria que trata da transição de governos foi proposta por Sérgio Turra (PP), após conversar com membros do Tribunal de Contas do Estado (TCE) e do Ministério Público (MP). A proposta estipula um prazo de 15 dias para a criação de uma comissão de transição, após a proclamação dos resultados da eleição. Hoje não há prazo para isso.

Essa comissão terá acesso às informações como Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), lei orçamentária (LOA), demonstrativos da dívida, saldos, contratos, precatórios pendentes de pagamento, obras em andamento, inventários atualizados dos bens patrimoniais, relação e situação de servidores, entre outros itens.

"Estamos colocando em uma legislação aquilo que, hoje, é feito por um acordo de cavalheiros, apesar de seguir orientação do Tribunal de Contas do Estado e do Ministério Público. (A proposta) É simples: dá prazo para a constituição das comissões de transição; e cria uma checklist obrigatória com os dados que a atual gestão deve entregar a quem está assumindo. São dados simples, mas fundamentais para evitar descontinuidade (nas políticas públicas)", explicou Turra, na tribuna do Plenário.

Ele lembrou ainda que, nos municípios, é comum as administrações esconderem informações dos sucessores. "Infelizmente, todos nós somos testemunha que a rivalidade vai além da eleição nos municípios e, muitas vezes, no Estado. É como se, para prejudicar o sucessor, você tivesse que sonegar dados. Neste projeto, estamos criando regras de transição, transparência e respeito ao pagador de impostos", concluiu.

Marcus Vinicius (PP) elogiou a proposta do colega de bancada, lembrando que a regulamentação das transições era uma demanda antiga do movimento municipalista. Conforme Marcus Vinicius, que foi presidente da Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs) em 2009 e 2010, a demanda dos municípios já existia naquela época.

"Há um clamor por parte dos gestores públicos municipais pela necessidade de uma lei de transição (entre governos) no Rio Grande do Sul, que garanta ao prefeito que deixa o cargo e o que assume transparência e segurança das informações, dos dados, dos registros públicos, que são fundamentais para empregar esforços em uma boa gestão", ponderou.

Quanto ao projeto que veda a nomeação de condenados na Lei Maria da Penha a cargos públicos, foi uma proposição de Kelly Moraes (PL). Com a aprovação de uma emenda, a matéria irá vedar a nomeação para ocupação de cargo público de provimento efetivo, de cargo em comissão ou de agente político na administração pública direta ou indireta de quaisquer dos poderes e instituições públicas do Estado do Rio Grande do Sul, de pessoa que esteja condenada judicialmente em qualquer pena prevista na Lei Maria da Penha. A vedação inicia-se com a condenação transitada em julgado e vai até o comprovado cumprimento da pena.

O plenário aprovou outras cinco matérias. Três projetos que estavam na pauta foram adiados para a próxima semana.