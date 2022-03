Prefeitura de Porto Alegre protocola projeto que cria Loteria Municipal

A prefeitura de Porto Alegre protocolou na Câmara Municipal, nesta segunda-feira (28), o Projeto de Lei do Executivo Municipal, nº 009/22, que cria o serviço público de loteria na Capital. Segundo a prefeitura, o objetivo da ação é é incrementar receitas para a qualificação e redução dos custos do sistema de transporte coletivo.

Na prática, o executivo municipal fica autorizado a explorar a atividade lotérica, em conjunto com o Poder Executivo Estadual e Federal. Somente poderá ser credenciada para exploração de modalidades lotéricas pessoa jurídica regularmente constituída, com sede e administração no país.

Além disso, será preciso apresentar toda a documentação jurídica, ter regularidade fiscal e trabalhista, qualificação econômica e demais exigências do processo licitatório.

O prefeito Sebastião Melo (MDB) afirma que a iniciativa visa diminuir o valor da tarifa para os passageiros. "Vocês estão acompanhando a dificuldade que temos de financiar o transporte para aqueles que mais precisam. Se a nova lei for aprovada, todo o recurso será destinado para pagar a passagem de quem hoje não tem condições de bancar a tarifa", diz o prefeito.