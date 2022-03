Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Porto Alegre troca de comando nesta terça

A partir desta terça-feira (29) o secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Porto Alegre, Vicente Perrone, assume a titularidade da pasta, com a volta do atual secretário, Rodrigo Lorenzoni, para a Assembleia Legislativa.

Lorenzoni, que é deputado estadual, assume pela segunda vez a cadeira no Parlamento gaúcho. Na Secretaria esteve por cerca de um ano, após deixar a pasta estadual do Turismo. Segundo ele, o norte de seu trabalho à frente da pasta foi "a liberdade para promover a economia". “O desenvolvimento econômico é o principal meio de transformação social, capaz de abrir as portas para o empreendedorismo, a geração de empregos e de renda”, destaca.

Em sua gestão à frente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Smdet) foi regulamentada a Lei municipal de Liberdade Econômica, o ingresso da cidade no programa Tudo Fácil Empresas, lançado o programa Mais Crédito Juro Zero, que subsidia os juros de contratos de empréstimo para microempreendedores formais ou informais registrados no Cadastro Único (CadÚnico) e conquistado para Porto Alegre o selo Safe Travels, que chancelou os protocolos adotados durante a pandemia, e a edição do South Summit, prevista para maio.





Perrone, 41 anos, é formado em engenharia civil, mas atua desde 2005 como empresário do ramo de entretenimento, gastronomia e eventos, estando à frente de diversos empreendimentos na Capital e no Litoral Norte. No período mais crítico da pandemia, teve destacada atuação à frente das articulações entre setores econômicos e gestores pra a liberação de atividades de comércio, serviços e eventos na cidade.