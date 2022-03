Vice-governador Ranolfo Vieira Júnior deve assumir o comando do Piratini nesta quinta

anúncio da renúncia do governador Eduardo Leite (PSDB) Com onesta segunda-feira (28), o vice-governador Ranolfo Viera Júnior (PSDB) assumirá o comando do Palácio Piratini até o final da gestão. Sua oficialização no cargo ocorrerá ao longo desta semana, em data a ser confirmada, mais provavelmente na quinta-feira (31).

Servidor da segurança pública há 36 anos, Ranolfo é natural de Esteio e tem 56 anos. Formado em Direito e delegado da Polícia Civil desde 1998, vinha respondendo ainda pela pasta da Segurança do Estado, que também trocará de comando nesta semana.

Filiado ao PSDB deverá disputar à reeleição desde setembro de 2021, após oito anos no PTB, Ranolfoao Piratini, cargo que não exige desincompatibilização.

Em sua carreira como policial civil dirigiu o Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) por seis anos e foi chefe de Polícia do Estado por quatro anos, quando criou o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa e presidiu o Conselho Nacional de Chefes de Polícia Civil. Foi ainda secretário de Segurança Pública de Canoas, entre 2017 e 2018 e professor da Universidade Luterana do Brasil (Ubra) por 14 anos e da Academia da Polícia Civil (Acadepol/RS) por 10 anos.

Desde 2019 ao lado de Eduardo Leite no comando do Executivo gaúcho, Ranolfo foi destacado inúmeras vezes pelo governador por sua parceria e lealdade, reforçada inclusive por sua adesão à legenda tucana, no ano passado. Também é reconhecido por interlocutores do governo pelo bom trânsito com parlamentares e demais secretários e, principalmente, por sua atuação nas diversas áreas do governo.

Na segurança, teve atuação decisiva nas ações que desencadearam a redução de recordes de casos como homicídios, roubos de veículo e ataques a banco. Também foi na sua gestão que foi anunciado o maior investimento da história da segurança gaúcha e um dos maiores incrementos em estrutura policial e reposição de efetivos.

Após assumir o governo do Estado oficialmente, Ranolfo terá o presidente da Assembleia Legislativa, Valdeci Oliveira, como seu interino em caso de ausência e, caso este concorra à reeleição a deputado, quem assume o exercício do governo, se necessário for, é a presidente do Tribunal de Justiça do Estado (TJ-RS), desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira.