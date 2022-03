Leite defende candidatura de Ranolfo ao Piratini, embora não descarte reeleição

O governador Eduardo Leite (PSDB) afirmou nesta segunda-feira (28), em entrevista coletiva, que a renúncia ao governo do Estado lhe abre várias possibilidades para a eleição deste ano. Embora não descarte concorrer à reeleição ao Piratini, Leite defendeu a candidatura do vice-governador, Delegado Ranolfo Vieira Júnior (PSDB), a governador em 2022. Como Ranolfo assumirá a chefia do Executivo nos próximos dias, se disputar o cargo, será considerado candidato à reeleição.

Durante a coletiva de imprensa no Palácio Piratini, Leite deu a mesma resposta quando foi questionado se concorreria à presidência da República, ao governo do Estado ou a senador: “A renúncia me abre muitas possibilidades e não retira nenhuma”.

Em outro momento da coletiva, quando foi perguntado se cogitava apoiar o pré-candidato do MDB ao governo do Estado, Gabriel Souza, Leite defendeu a candidatura de Ranolfo ao governo do Estado. “O PSDB liderou esse projeto até aqui e temos um grande líder para continuar liderando, que é o vice-governador Ranolfo Vieira”, disse Leite, recebendo o aplauso dos apoiadores que estavam no Palácio.