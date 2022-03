TSE acata pedido do PL e veda manifestação política no Lollapalooza e defesa de Lula estuda recorrer

Atualizada às 14h40min - O ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Raul Araújo acolheu um pedido do PL e determinou que o festival Lollapalooza vede a realização de manifestações que podem ser classificadas como político-eleitorais por parte dos artistas que se apresentarem no evento, que termina neste domingo (27).

A decisão do ministro é monocrática e foi tomada após o PL ter acionado a Corte, em razão de manifestações dos artistas Pablo Vittar e Marina, na sexta-feira (25).

O partido argumentou que durante as apresentações, os artistas se manifestaram a favor do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e contra o presidente da República, Jair Bolsonaro, filiado ao PL. Para os advogados do partido, as manifestações configurariam propaganda eleitoral antecipada, o que não é permitido por lei.

Na determinação de deste sábado (26), o ministro justificou a decisão com o argumento de que esse tipo de propaganda "pode voltar a ser deflagrada", já que a programação do Lollapalooza começa ao meio dia de hoje e termina após as 23h

"Defiro parcialmente o pedido de tutela antecipada formulada na exordial da representação, no sentido de prestigiar a proibição legal, vedando a realização ou manifestação de propaganda eleitoral ostensiva e extemporânea em favor de qualquer candidato ou partido político por parte dos músicos e grupos musicais que se apresentem no festival", escreveu Araújo.

O ministro estipulou ainda multa de R$ 50 mil para o festival para cada vez que a proibição for desobedecida, "até ulterior deliberação", da Corte.

Defesa de Lula estuda recorrer ao TSE contra decisão sobre Lollapalooza

A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estuda recorrer ao TSE contra a decisão do ministro Raul Araújo, que classificou como propaganda eleitoral as manifestações políticas das cantoras Pabllo Vittar e Marina no Lollapalooza.

Araújo também determinou multa de R$ 50 mil para a organização do festival se houver outras declarações de cunho político.

"Eu e Eugênio Aragão estamos estudando interpor um recurso com o questionamento de que não se pode confundir campanha antecipada com liberdade de expressão", afirmou o advogado de Lula Cristiano Zanin Martins ao Painel.

O advogado Marco Aurélio de Carvalho, do grupo Prerrogativas, avalia que o presidente Jair Bolsonaro (PL) errou ao ir ao TSE e diz que a decisão pode criar "precedente gravíssimo".

"É um precedente gravíssimo contra a liberdade de expressão. Só a tentativa de obter uma decisão com esse teor já é uma grave demonstração do caráter autoritário com que Jair Bolsonaro pretende atuar nos tribunais", diz.

Carvalho também aponta que a decisão do ministro do TSE seria inexequível já que o festival termina neste domingo (28).