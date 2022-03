Mourão participará da cerimônia de 110 anos do Colégio Militar

O Vice-Presidente da República, Hamilton Mourão, participará da cerimônia dos 110 anos de criação do Colégio Militar de Porto Alegre, neste sábado (26), às 10h, na sede da instituição educacional. Na sexta-feira (25), Mourão compareceu a um encontro com o prefeito Sebastião Melo (MDB). Também visitou a sede do Sindicato dos Atacadistas e acompanhou o lançamento do hospital 100% digital da rede de Hospitais Restinga e Extremo-Sul.