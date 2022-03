Leite convoca coletiva em que pode anunciar futuro político

O governador Eduardo Leite (PSDB) concede, nesta segunda-feira (28), às 14h, coletiva de imprensa em que pode revelar seu futuro político. A convocação da imprensa está cercada de expectativa, pois é possível que o governador anuncie sua renúncia ao governo do Estado para poder se candidatar à presidência da República.

Os correligionários têm feito movimentos para o governador do Rio Grande do Sul permanecer no PSDB, numa tentativa de impedir que Leite se filie ao PSD do ex-ministro Gilberto Kassab, por quem tem sido sondado para disputar o Palácio do Planalto, após ter sido derrotado pelo governador de São Paulo, João Doria, nas prévias tucanas.

Leite já manifestou que está disposto a aceitar o desafio, mas avalia se terá apoio suficiente na chamada terceira via, bem como as consequências de sua decisão. Ele é filiado há 20 anos ao PSDB e terá de renunciar ao cargo de governador até o fim do mês, para estar apto a concorrer ao Palácio do Planalto.

São inúmeras variáveis no cálculo do potencial presidenciável. Leite não descartou, inclusive, ser candidato pelo atual partido mesmo perdendo as prévias tucanas para Doria. "O PSDB falou inclusive com outros partidos sobre jogo zerado. Bom, se zerou o jogo, e o partido tem disposição de falar inclusive sobre candidatura a ser liderada por alguém de fora do PSDB, por que não discutir dentro do próprio partido? Essa discussão também pode ser ensejada", sustentou o governador, na reunião-almoço Tá na Mesa, Federasul, na semana passada.