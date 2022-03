Famurs organiza primeiro encontro de pré-candidatos ao governo

A Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs) realizou nesta quinta-feira, em Torres, um painel que reuniu pela primeira vez os pré-candidatos ao governo do Rio Grande do Sul. Ao todo, nove representantes de partidos que pretendem lançar candidaturas próprias participaram da discussão que faz parte da programação da Assembleia de Verão da Famurs.

Entre os nomes confirmados na corrida ao Palácio Piratini, estavam o senador Luis Carlos Heinze (PP), Beto Albuquerque (PSB), o ex-presidente da Assembleia Legislativa Edegar Pretto (PT), Roberto Argenta (PSC) e Marco Della Nina (Pariotas). O ministro do Trabalho e Previdência Onyx Lorenzoni, pré-candidato do PL, não compareceu ao evento. Pedro Ruas (PSOL) também não.

Os demais partidos - PSDB, MDB, PDT e União Brasil - ainda não definiram quem os representará na eleição estadual. O vice-governador Delegado Ranolfo Vieira, um dos nomes cotados para concorrer a governador, representou os tucanos. O deputado estadual Vilmar Zanchin falou em nome do MDB, que trabalha com a pré-candidatura do ex-presidente da Assembleia Gabriel Souza. O PDT e União Brasil foram representados pelos presidentes estaduais, respectivamente, Ciro Simoni e Luiz Carlos Busato.

Ao se apresentarem, os pré-candidatos elencaram suas prioridades. Heinze reconheceu que "o governador (José Ivo) Sartori (MDB) iniciou um programa muito importante de recuperação das finanças do Estado. Ele fez reformas importantes e pagou parte da dívida com a União. Cerca de R$ 5 bilhões. Na sequência, veio o governador Eduardo Leite (PSDB) e seu vice, Ranolfo, que também fizeram reformas importantes. A bancada do PP (que participou dos dois governos) foi fundamental nesse processo."

Para Heinze, a volta do pagamento da dívida - prevista junto com a adesão ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF) - será o maior desafio do próximo governador. "O primeiro problema é a o pagamento da dívida com a União, que chega a quase R$ 90 bilhões. No ano que vem, voltamos a pagar. Vamos questionar essa dívida junto ao governo federal", ponderou. Ele também defendeu um porto no litoral norte do Estado e hidrovias conectado o norte do Uruguai ao porto de Rio Grande.

Depois de dizer que ainda está construindo uma aliança com os setores progressistas no Estado, Pretto defendeu a criação de um órgão chamado Conselho das Cidades, para discutir com a população do interior soluções para o Estado. "Teríamos tido outro tratamento na pandemia, não teríamos tido tanta insegurança jurídica na privatização da Corsan, e não teríamos tantos problemas após a privatização da CEEE".

O petista se comprometeu com soluções para a fome e a estiagem no Rio Grande do Sul. "Não é possível, na maior seca dos últimos 70 anos, termos uma ausência quase completa do governo estadual e federal", ponderou.

Beto Albuquerque enfatizou a necessidade de investimentos na educação, saúde e no combate à estiagem. Ele também propôs a criação de um órgão de diálogo permanente com os municípios, porque "nenhum governador tem o direito de tomar decisões sem ouvir os prefeitos."

"Não podemos mais permitir que um paciente tenha que viajar de Livramento até a minha cidade, Passo Fundo, para fazer um tratamento. Temos que descentralizar (a medicina de) alta complexidade. Da mesma forma, chega de não armazenarmos a água da chuva", mencionou.

Roberto Argenta disse que será "o governador do emprego." Também se comprometeu com uma reforma administrativa, cortando metade das secretarias. Contudo, garantiu que "uma novidade será a secretaria de Irrigação." Marco Della Nina afirmou que, se for eleito, vai diminuir o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e vai revogar a reforma administrativa promovida pela gestão Leite. "No dia primeiro, todos os 100% CCs vão para a rua", acrescentou.