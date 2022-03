Governador Eduardo Leite recebe Mérito Farroupilha

Mathias Boni

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), recebeu, no final da tarde desta quarta-feira, a Medalha do Mérito Farroupilha, mais alta honraria concedida pelo parlamento gaúcho. A cerimônia teve início às 18h, e foi realizada no Teatro Dante Barone, da Assembleia Legislativa.