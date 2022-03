Algir Lorenzon é empossado como novo conselheiro da Agergs

O governador Eduardo Leite (PSDB) empossou Algir Lorenzon (foto) como novo conselheiro da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs), em evento no Palácio Piratini ontem. Ao saudar o novo integrante do Conselho Superior da Agergs, Leite reforçou a importância da atuação das agências reguladoras em serviços concedidos. "Ao fiscalizar e regular os serviços concedidos, atende o interesse público de cobrar resultado efetivo para a sociedade. Ao mesmo tempo, dá segurança ao investidor privado de que as regras estabelecidas em contratos sejam cumpridas." Lorenzon destacou que em todos os cargos que exerceu procurou cumprir a missão com dignidade e respeito. "Agradeço a todos aqueles que me possibilitaram chegar até aqui, de cabeça erguida, para que eu possa colaborar com nosso Rio Grande."