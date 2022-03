PGR decide pedir autorização ao Supremo para investigar denúncia contra ministro da Educação

O titular da Procuradoria-Geral da República (PGR), Augusto Aras, decidiu pedir autorização ao Supremo Tribunal Federa (STFl) para investigar o ministro da Educação, Milton Ribeiro. A decisão foi tomada após o jornal Folha de S.Paulo revelar áudio em que Ribeiro afirma que o governo federal prioriza prefeituras cujos pedidos de liberação de verba foram negociados por pastores que não têm cargo e atuam em esquema informal junto ao Ministério da Educação (MEC).

A PGR também pretende apurar a suspeita de achaque ao prefeito Gilberto Braga (PSDB), do município maranhense de Luis Domingues. Em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, ele afirmou que um dos pastores que negociam transferências de recursos federais para prefeituras pediu 1 kg de ouro para conseguir liberar verbas de obras de educação na cidade. A Folha de S.Paulo confirmou com outras duas pessoas presentes no local onde o pedido foi feito. Na gravação, o ministro diz ainda que o direcionamento atende a uma solicitação do presidente Jair Bolsonaro (PL). O ministro negou em nota ter determinado alocação de recursos para favorecer qualquer município.