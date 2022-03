Empresário Claudio Goldsztein é agraciado pelo Parlamento

O empresário Claudio Goldsztein recebeu ontem a medalha do Mérito Farroupilha, numa proposição da deputada Any Ortiz (Cidadania). A distinção é a maior honraria concedida pela Assembleia Legislativa. Goldsztein é empresário do setor imobiliário e um dos idealizadores do Instituto Cultural Floresta. O ICF foi criado em 2017 para promover ações para fortalecer a segurança pública do RS.