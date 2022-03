Eduardo Leite recebe Mérito Farroupilha hoje

O governador Eduardo Leite (PSDB) recebe hoje, às 17h30min, no Teatro Dante Barone, da Assembleia Legislativa, a mais alta honraria do parlamento gaúcho - a Medalha do Mérito Farroupilha. A homenagem é uma inciativa do líder do governo na Assembleia, deputado estadual Frederico Antunes (PP). A atual gestão promoveu uma série de reformas no Estado, como a reforma da Previdência e as mudanças na carreira dos servidores. Além disso, encaminhou a privatização das companhias Estadual de Energia Elétrica (CEEE), de Gás do Rio Grande do Sul (Sulgás), Riograndense de Saneamento (Corsan) e Riograndense de Mineração (CRM).