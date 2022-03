CEEE Equatorial apresenta plano de reestruturação e reconhece falhas

Em reunião conjunta das comissões da Câmara Municipal, a CEEE Equatorial apontou algumas ações fundamentais para a manutenção da empresa. Entre elas estão o cruzamento de informações do CadÚnico, a busca por agilidade no processo de regularização fundiária, a poda de vegetação, qualificação das equipes, redução no tempo de atendimento e a melhoria dos canais de comunicação. O encontro foi presidido pelos vereadores Mauro Zacher (PDT) e Cassiá Carpes (PP).

O superintendente técnico da CEEE Equatorial, Júlio Hofer, apresentou o plano de reestruturação da empresa. Segundo ele, a CEEE Equatorial vem investindo desde a transferência da estatal para o capital privado. A empresa aplicou cerca de R$ 100 milhões na rede elétrica em 2021, e cerca de outros R$ 400 milhões estão previstos em ações como novas agências, digitalização e ampliação do call center, expansão e a melhoria de rede, manutenção e combate às perdas de energia. Hofer reconheceu as falhas: "Temos que mostrar à comunidade as nossas dificuldades, mas também o que está sendo feito. É um desafio, e precisamos melhorar."

Zacher destacou que é preciso mais agilidade na prestação de serviço e transparência na relação da empresa com os consumidores: "Os órgãos reguladores precisam agir e cobrar providências, e a empresa dar as respostas que a população espera", reforça o parlamentar.

Técnico na área de Energia Elétrica da Agergs, Luciano Schumacher Santa Maria, disse que o órgão instaurou processo de investigação sobre as denúncias quanto ao descumprimento dos serviços e prazos previstos no contrato da CEEE pelo Grupo Equatorial. Segundo ele, é possível que, depois do espaço para o contraponto, possa ser aplicada uma multa como punição.

Representantes da comunidade também se manifestaram. Samantha Oliveira, moradora da Ilha da Pintada, disse que, após o temporal do último dia 6, ficou 10 dias sem respostas da CEEE Equatorial para o pedido de remoção de um fio energizado caído no solo.