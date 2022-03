Jair Bolsonaro sinaliza chapa com Braga Netto

Em mais uma indicação de que pretende escolher o ministro Walter Braga Netto (Defesa) para ser seu colega de chapa nas eleições de outubro, o presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou ontem que seu vice deve ser uma pessoa nascida em Minas Gerais e que ele não deve ter ambições de assumir a cadeira presidencial ao longo de um eventual segundo mandato.

Braga Netto é nascido em Belo Horizonte (MG) e fez carreira no Exército, alcançando o posto de general. "Vocês vão tomar conhecimento do meu vice pelas possíveis saídas de ministros em 31 de março", afirmou Bolsonaro.

"Isso tudo tem que ser levado em conta. Eu tenho que ter um vice que não tenha ambições de assumir a minha cadeira ao longo de um mandato. Por isso posso adiantar que hoje em dia, por coincidência, o vice é de Minas Gerais", disse Bolsonaro, durante entrevista à TV Jovem Pan.

"[O ex-ministro Ricardo Salles] conheceu por dentro o poder, os interesses, as pressões; o que alguns dos outros Poderes querem fazer a todo o custo para te tirar daquela cadeira. Essa cadeira minha mexe com centenas de bilhões de reais todo ano", disse ainda Bolsonaro, na mesma entrevista.

Salles, ex-ministro do Meio Ambiente, era um dos entrevistadores.

O presidente disse não querer adiantar o nome, mas afirmou que o objetivo é ter um vice que o ajude a governar o País, mais do ganhar competitividade eleitoral.

"Devemos ter um vice que demonstre à população que não é para ajudar a ganhar a eleição, é para ajudar a governar o Brasil", declarou. "Ganhar eleição é bem mais fácil -ou menos difícil- do que governar".

O ministro da Economia, Paulo Guedes, reforçou a declaração de Bolsonaro. "Mineiro é esse", declarou Guedes, apontando para Braga Netto, durante a comemoração de aniversário do presidente da República, no Palácio do Planalto, transmitida parcialmente pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) pelo Instagram. Ministros e auxiliares marcaram presença, além do comandante do Exército, general Paulo Sérgio, cotado para assumir a Defesa no lugar de Braga Netto.

Com o vice-presidente Hamilton Mourão descartado para uma reedição da dobradinha vitoriosa em 2018, o ministro da Defesa já era o nome favorito do presidente para o cargo. O Centrão, no entanto, pressionava pela escolha da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, como mostrou o Estadão. Ela, porém, deve concorrer ao Senado por Mato Grosso do Sul.

Bolsonaro ainda afirmou que a possibilidade de avanço de uma candidatura da terceira via na disputa ao Planalto este ano está cada vez menor e, por isso, a polarização entre ele e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve se concretizar na disputa. "Eu tenho um lema: Deus, pátria, família e liberdade", disse.