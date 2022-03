Parlamentares pedem apoio do Estado a ucranianos

A deputada estadual Luciana Genro (PSOL) e a deputada federal Fernanda Melchionna (PSOL) se reuniram nesta segunda-feira com o governador Eduardo Leite (PSDB) em busca de apoio aos refugiados ucranianos que desejem vir ao Rio Grande do Sul, devido a guerra na Ucrânia. O encontro foi um pedido feito ao mandato de Luciana pela comunidade ucraniana no Estado, que concentra cerca de 60 famílias na cidade de Canoas. Ao todo, vivem no Brasil 600 mil ucranianos e seus descendentes. O governador se comprometeu a auxiliar a comunidade ucraniana, designando o secretário de Justiça, Mauro Hauschild, como responsável pela estrutura de acolhimento.

Além do governador e das deputadas, a reunião teve a presença do presidente da Representação Central Ucraniano-Brasileira, Vitorio Sorotiuk; da vice-presidente da organização na Região Sul, Oliana Reszetiuk, que é moradora de Canoas; e de Alexandre Machado de Oliveira, que integra a comunidade ucraniana na cidade. Outros representantes de organizações sociais e do governo estadual também participaram.

"Estamos solicitando ajuda humanitária na recepção dos refugiados. Já chegaram 31 famílias ao Brasil e essa semana chegam mais 50. Estamos em contato com uma série de organizações que já trabalhavam com o auxílio a haitianos, venezuelanos e sírios também e fazendo um cadastro nacional", explicou Sorotiuk.

Segundo Oliveira, a comunidade ucraniana em Canoas está se organizando para receber 40 famílias de refugiados, que poderão ficar em um sítio na cidade de Nova Santa Rita. Os ucranianos de Canoas e seus descendentes estão angariando móveis, roupas e alimentos para receber estes refugiados.

"O que viemos pedir ao governo é como podemos ter mais lugares para acolher mais gente. Queremos estar marcados no Brasil como um estado que também acolhe esses refugiados. Como nossa comunidade fica em Canoas, é uma referência para eles, é um pedacinho da terra da Ucrânia que está aqui", comentou.

"É uma situação de emergência humanitária, precisamos colocar o estado também a serviço do acolhimento a essas pessoas", disse a deputada estadual Luciana Genro. A parlamentar do PSOL tem trabalhado o tema dos imigrantes na Assembleia Legislativa. Recentemente, ela realizou uma audiência pública para tratar do acolhimento a haitianos, congoleses e senegaleses no Rio Grande do Sul e no combate ao racismo e à xenofobia.