Leite recebe lista tríplice para comando da Defensoria Pública do RS

lista tríplice A defensora pública-geral em exercício, Rafaela Consalter, entregou ao governador Eduardo Leite, na manhã desta segunda-feira (21), apara a escolha do novo defensor público-geral.

A partir de agora, o chefe do Executivo gaúcho tem 15 dias para decidir quem chefiará a instituição no biênio 2022-2024.

As eleições da Defensoria Pública do Estado ocorreram entre os dias 14 e 18 de março, de forma totalmente eletrônica, com a participação de 436 defensores públicos.

A lista tríplice é formada por Antonio Flávio de Oliveira (263 votos), Felipe Facin Lavarda (219 votos) e Silvia Pinheiro de Brum (194 votos).