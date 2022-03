PSDB apela para Eduardo Leite ficar; gaúcho se diz 'sensibilizado'

Em nova tentativa de pressionar o governador Eduardo Leite a não deixar o PSDB, dirigentes do partido apresentaram, na sexta-feira, uma carta pública apelando pela permanência do gaúcho. O texto foi endossado por 28 filiados, como o presidente da legenda, Bruno Araújo, os senadores José Serra (SP) e Tasso Jereissati (CE) e os ex-presidentes da sigla Aécio Neves, José Aníbal, Teotônio Vilela e Pimenta da Veiga. Todos disseram "não admitir a possibilidade" de perder Leite em momento crucial do Brasil. Horas depois da divulgação do texto, o governador se disse "sensibilizado" com a atitude, mas não descartou a saída.