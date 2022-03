MDB escolherá candidato ao Piratini no domingo

Um dos partidos com maior representação no Rio Grande do Sul, seja por cadeiras na Assembleia Legislativa ou por número de prefeituras, o MDB deve decidir seu candidato ao governo do Estado no próximo domingo, dia 27 de março. Na data, o diretório estadual do partido deverá escolher, por meio de votação, entre os nomes colocados à disposição. Se apresentam, hoje, como opções de candidato emedebista o deputado federal Alceu Moreira e o deputado estadual Gabriel Souza.

O encaminhamento ocorreu em reunião da comissão executiva na sexta-feira. O prazo para inscrição de nomes que se disponham a disputar o Piratini é de até 72 horas antes do início da reunião do diretório. Além de Alceu e Gabriel, ainda se ventila a possibilidade de que o ex-governador José Ivo Sartori e o ex-prefeito de Santa Maria Cezar Schirmer também possam vir a ser candidatos. Ambos, porém, não demonstraram vontade de participar do processo eleitoral para a escolha do novo governador gaúcho.

"Esses são os principais nomes que se apresentam hoje. Se os dois se inscreverem, o diretório terá que votar. Será uma escolha democrática", afirmou o presidente estadual da sigla e prefeito de Rio Grande, Fabio Branco. Segundo ele, é difícil que a escolha seja adiada. "Se decidiu pelo dia 27 porque a grande maioria entende que é importante ter o nome até o final deste mês. Precisamos conversar com partidos para formar a coalizão", relatou o prefeito.

O diretório estadual que é formado por 71 membros titulares e 23 suplentes conta com a representatividade de três ex-governadores, deputados estaduais e federais, líderes históricos, prefeitos, vices, vereadores, coordenadores, juventude, mulheres e demais núcleos de apoio partidário.