PT, PSC e Cidadania não terão inserções de TV e Rádio antes da campanha no RS

O PT, o PSC e o Cidadania perderam o prazo de requerer comerciais de TV e rádio de primeiro semestre, período que destina propaganda gratuita para apresentação de programa partidário antes do início efetivo da campanha. Portanto, Edegar Pretto, Roberto Argenta e Any Ortiz, respectivamente pré-candidatos de cada uma das siglas ao governo do Rio Grande do Sul, não vão aparecer na TV e no rádio antes da campanha.

A propaganda partidária gratuita estava extinta desde 2017, mas voltou a ser permitida pelo Congresso Nacional. Ela prevê comerciais das siglas nos intervalos da programação normal das emissoras no período das 19h30 às 22h30. A divisão do tempo entre os partidos é feita de acordo com o desempenho de cada legenda nas últimas eleições gerais, realizadas em 2018.

A perda de prazo pelos três partidos e a não veiculação de inserções durante o primeiro semestre foi confirmada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS). Os demais partidos participarão deste período pré-campanha de comerciais em TV e rádio, tais como PP (40 inserções), PL (40 inserções), PSD (40), MDB (40), PSDB (40), PSB (40), PDT (40), Republicanos (40), PCdoB (20), PSOL (20), Solidariedade (12), PROS (10), PV (10), Avante (10), Podemos (10) e Novo (10 inserções).

Segundo resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), essas inserções se destinam para difundir os programas dos partidos, transmitir mensagens aos filiados sobre a execução do programa partidário, os eventos com este relacionados e as atividades congressuais do partido, divulgar a posição do partido em relação a temas políticos e ações da sociedade civil e incentivar a filiação.