Movimentos sociais protestam contra despejos e por moradias

Diversos movimentos sociais realizaram nesta quinta-feira protestos (foto) em várias cidades brasileiras pela prorrogação do prazo que suspendeu os despejos de famílias sem teto durante a pandemia de Covid-19. Devido a uma Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), os despejos e as desocupações foram proibidos no Brasil até 31 de março. Com o fim do prazo, cerca de 123 mil famílias no Brasil podem ser despejadas. No Rio Grande do Sul, são mais de 20 mil. De acordo com o site da Campanha Despejo Zero, mais de 27 mil famílias foram despejadas no Brasil durante a pandemia.