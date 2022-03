Audiência debate volta de bebida alcoólica em estádios

A Assembleia Legislativa realiza uma audiência pública na proxima segunda-feira, às 10h, para discutir a volta da venda de bebidas alcoólicas nos estádios de futebol. O debate, que ocorrerá com participação virtual e presencial, no plenarinho da Assembleia, foi requisitado por Marcus Vinícius (PP) e Fábio Ostermann (Novo) - dois dos deputados estaduais que assinam o projeto que autoriza o retorno das bebidas durante as partidas de futebol.

A matéria prevê a venda em pontos específicos dos estádios de futebol, sendo que o teor alcoólico da bebida não poderá ultrapassar 14%. Terão ainda avisos gráficos e sonoros alertando para os malefícios do consumo excessivo, visando uma liberdade com responsabilidade por parte dos torcedores.

Além disso, nas partidas com expectativa de público superior a 20 mil pessoas, a comercialização e o consumo de bebidas alcoólicas só serão permitidos se o local contar com uma central de monitoramento por imagens. As próprias entidades responsáveis pelo evento - como os clubes de futebol, por exemplo - fiscalizarão as regras. As penalidades a quem descumprir as normas incluem advertência escrita, multa, e, em casos mais graves, a suspensão do direito de vender bebidas alcoólicas.

Para Marcus Vinícius, a liberação da comercialização de bebidas alcoólicas não será um subsídio para proliferação da violência nos estádios. "Não há qualquer estatística que mostre redução da violência desde que a proibição passou a vigorar. Por outro lado, a liberdade econômica foi esmagada. Queremos dar a oportunidade dos clubes de futebol, sobretudo os do interior, de provarem isso a sociedade", analisa.

Conforme levantamento do gabinete do deputado, 13 estados do Brasil contam com autorização de bebidas alcoólicas dentro dos estádios. Em 2018, chegou a ser aprovada na Assembleia Legislativa a volta de comercialização no Rio Grande do Sul, mas foi vetada pelo governador Eduardo Leite (PSDB), após apelo da Brigada Militar.