Projeto do PT, PDT e PSOL quer evitar despejos no RS

No mesmo dia em que movimentos sociais realizaram atos contra o despejo de famílias durante a pandemia de Covid-19, as bancadas do PT, PDT e PSOL protocolaram nesta quinta-feira, na Assembleia Legislativa, um projeto que institui a Política Estadual de Prevenção às Remoções e os Despejos no RS.

Pelo texto, os órgãos do Estado e dos municípios devem evitar os despejos e deslocamentos forçados de grupos que demandem proteção especial do Estado. A ideia é buscar soluções alternativas às medidas coercitivas, como as reintegrações de posse efetuados através da Brigada Militar e do corte de energia elétrica, fornecimento de água e outros serviços essenciais.

De acordo com o líder da bancada do PT, Pepe Vargas, "os despejos forçados, mesmo quando determinados por autoridade judicial competente e seguindo o devido processo legal, não podem resultar em pessoas desabrigadas ou vulneráveis a violações de direitos humanos, conforme estabelecem os organismos e convenções internacionais". A deputada estadual Luciana Genro (PSOL) lembrou que, com a pandemia, "a população mais pobre se viu diretamente atingida pela crise sanitária, que somada à crise econômica, agrava a situação de precariedade de moradia." Juliana Brizola mencionou "a existência de ao menos uma dezena de conflitos coletivos (relacionados a possíveis despejos) em diversos municípios, ameaçando centenas de famílias, colocando em cheque o direito à moradia adequada".