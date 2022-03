Stela Farias assume cadeira de Luis Augusto Lara na Assembleia gaúcha

Antes do início da sessão plenária desta terça-feira, Stela Farias assumiu uma cadeira na Assembleia Legislativa. Ela ocupa a vaga deixada por Luís Augusto Lara (PTB), cujo mandato foi cassado pela Justiça Eleitoral, em 4 de março. Com o ingresso de Stela, a bancada do PT torna-se a maior bancada do Parlamento Gaúcho, com nove integrantes.

Esse será o quarto mandato da petista. Nascida em Ibirubá, ela reside em Alvorada desde os 14 anos. Foi lá que ela iniciou a carreira profissional, como professora; e política, militando na Pastoral da Terra e no Cpers Sindicato. Na cidade, ela se elegeu vereadora e a única prefeita da história do município (1997-2004).

A cerimônia de posse da deputada contou com a presença dos ex-governadores petistas, Olívio Dutra e Tarso Genro. No seu primeiro pronunciamento, Stela Farias prometeu trabalhar para a causa das mulheres, das pessoas com deficiência, LGBT+ e pessoas trans, assim como em defesa da educação e saúde públicas e dos servidores públicos. “Esse será um mandato construído a muitas mãos e vozes, com a união de várias lutas coletivas, que buscam respeito, os seus direitos e melhores condições de vida”, garantiu.