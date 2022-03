Aprovada mudança em fundo para ovinocultura

Entre os quatro projetos aprovados pelos deputados estaduais na sessão plenária presencial desta terça-feira na Assembleia Legislativa, estavam o que garante o controle dos recursos do Fundovinos pelos próprios produtores; e o que oferece ingressos para jogos de futebol a preços populares para pessoas de baixa renda. As matérias seguem para a sanção do governador Eduardo Leite (PSDB). Dois projetos que tratam do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) foram adiados mais uma vez.

O projeto do Fundovinos, apresentado por Luiz Fernando Mainardi (PT), foi aprovado com 45 votos favoráveis e dois, contrários. O texto permite que a Secretaria Estadual da Agricultura, que gere o fundo, faça convênios com entidades que representam o setor, aplicando os recursos integralmente em projetos de produção de lã e carne ovina. Mainardi apresentou dados da Secretaria Estadual da Fazenda, indicando que, dos

R$ 4,84 milhões arrecadados para o fundo no governo Eduardo Leite (PSDB), apenas R$ 148,8 mil foram efetivamente investidos no setor.

O Fundovinos foi criado em 1998, sendo composto por contribuições da indústria da lã e da carne de ovinos, para investimentos na qualificação dessa cadeia produtiva no Rio Grande do Sul. O Fundo movimenta em torno de R$ 1,5 milhão por ano.

O problema é que os recursos acabam sendo depositados no Caixa Único, junto com a maioria das receitas do Estado. Apenas uma pequena parte do fundo se transforma em projetos de interesse do produtor. As modificações aprovadas ontem estipulam que a Secretaria de Agricultura deverá estabelecer convênios com entidades representativas do setor, garantindo a aplicação dos recursos diretamente em projetos voltados para essa área.

"Tenho certeza de que estas mudanças ajudarão muito os produtores e serão fundamentais para o crescimento e a modernização do setor da ovinocultura no estado. Agora, não vamos depender da decisão de governo de investir no setor porque os recursos serão geridos pelos próprios produtores (através dos convênios)", comemorou Mainardi.

O Rio Grande do Sul tem o segundo maior rebanho de ovelhas do Brasil, com cerca de 3,2 milhões de cabeças. O Estado tem mais de 50 mil produtores, sendo a maior parte composta por pecuaristas familiares, com grande concentração nas regiões da Campanha e Fronteira Oeste.

O projeto chamado Futebol para Todos, do deputado Gaúcho da Geral (PSD), foi aprovado por unanimidade, com 40 votos favoráveis. A matéria prevê que os gaúchos em situação de baixa renda possam adquirir o ingresso com descontos de até 80%. Apenas 5% dos ingressos vendidos para o público não-sócio serão destinados para os torcedores de baixa renda. Segundo o deputado, isso evita a retirada de receitas dos clubes.

"O futebol no Brasil, infelizmente, está ficando cada vez mais elitizado. O povo, que é a essência do futebol, precisa voltar aos estádios. O futebol precisa ser de todos, e todos os torcedores, independente da classe social, têm o direito de torcer pelo seu time no estádio", justificou Gaúcho da Geral.

Também foram aprovados os projetos de Clair Kihn (MDB), que institui a Carteira de Identidade do Empreendedor Rural; e o da Comissão de Segurança, Serviços Públicos e Modernização do Estado, que a indica Algir Lorenzon para compor o Conselho Superior da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs).