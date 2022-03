PL filia bolsonaristas e cria frente de 27 candidatos estaduais

Em cerimônia na sede do partido em Brasília, na tarde de ontem, o PL filiou mais de 20 pré-candidatos para as eleições de outubro. A maioria do grupo é de deputados que estavam no PSL, partido que elegeu o presidente Jair Bolsonaro (PL) em 2018, mas também se filiaram personalidades aliadas do bolsonarismo, como o jogador de vôlei Maurício Souza.