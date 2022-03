Fortunati assume comando do União Brasil na Capital

Depois de trocar o Pros pelo União Brasil (UB), o ex-prefeito de Porto Alegre José Fortunati assumiu a presidência do diretório porto-alegrense do partido recém-criado. Fortunati - que pretende concorrer a deputado federal nas eleições deste ano - acredita que o partido deve lançar um pré-candidato ao governo do Estado e, na sua avaliação, o nome mais cotado é o do presidente estadual do UB, o ex-prefeito de Canoas Luiz Carlos Busato.

Desde 2021, José Fortunati se preparava para concorrer a deputado federal pelo Pros. Entretanto, no início desse ano, várias lideranças deixaram a sigla. Com isso, Fortunati percebeu que a legenda dificilmente alcançaria o quociente eleitoral para eleger um deputado federal. Por isso, em janeiro, migrou para o UB - fusão entre DEM e PSL.

"O partido que ofereceu as condições adequadas para concorrer (a deputado federal) foi o União Brasil. Primeiro, eu me enquadro em todos os 44 princípios defendidos pelo partido, como a defesa intransigente da democracia, das políticas públicas de inclusão, da liberdade de imprensa, de expressão, de organização, religiosa", justificou.

E complementou: "Segundo, o partido me ofereceu as condições materiais para disputar a eleição. Os atuais deputados federais, que são pré-candidatos, têm a vantagem de sair com 25 assessores; grande parte deles já está fazendo pré-campanha aberta no interior do Estado, com verba de gabinete para dar sustentação a isso; também têm as emendas impositivas do orçamento, que é uma grande vantagem para buscar votos no Interior. É muito difícil para alguém sem mandato, como é o meu caso, fazer frente a isso. Então, precisava de um partido que me desse as condições, especialmente do fundo eleitoral, para disputar o processo eleitoral".

Na avaliação de Fortunati, o UB tem estatura para lançar um candidato ao Palácio Piratini. "Em princípio, decidimos que o União Brasil também vai apresentar um pré-candidato ao governo do Estado, pelo seu tamanho, pelo tempo de televisão, visto que temos 42% de todo o tempo de televisão no horário eleitoral gratuito", falou.

Para o ex-prefeito, "o nome de maior expressão que o UB tem no Estado é o do presidente estadual Busato, ex-deputado federal, ex-prefeito de Canoas, secretário estadual do governo". Mas ressalva: "Ainda não é uma decisão tomada".

Em nível nacional, o UB estuda lançar um candidato próprio ou indicar o candidato a vice-presidente em alguma das candidaturas da chamada terceira via. "O UB já discutiu com Sergio Moro (Podemos), Simone Tebet (MDB) e certamente vai discutir com Eduardo Leite (PSDB) também", ponderou. Depois de perder as prévias do PSDB para o governador de São Paulo, João Doria, escolhido para representar os tucanos na corrida ao Palácio do Planalto, Leite foi convidado a concorrer à presidência pelo PSD.