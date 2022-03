Novo secretário de Mobilidade Urbana é empossado em Porto Alegre

Adão Castro Júnior foi empossado pelo prefeito Sebastião Melo (MDB) como o mais novo Secretário de Mobilidade Urbana da Capital. A cerimônia de posse ocorreu na tarde desta segunda-feira (14).

Castro Júnior é ex-secretário municipal de Gravataí e assume a secretaria no lugar de Matheus Ayres, que estava comandando a pasta interinamente. Ele é graduado em Gestão de Trânsito e Transporte, com pós-graduação em Engenharia de Tráfego, e atuou como professor de cursos de graduação e pós-graduação em Gestão e Segurança no Trânsito.

"Assumir esse posto é um ápice na minha trajetória. Vou fazer o máximo para alcançar todas as metas desse governo", falou o novo secretário em seu discurso de posse. O prefeito Melo salientou que o novo titular poderá contribuir para as melhorias na mobilidade da Capital.