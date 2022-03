General Mourão diz que retorno do PT 'trará retrocessos'

O vice-presidente Hamilton Mourão (Republicanos) foi às redes sociais neste domingo para reiterar oposição à pré-candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à presidência. O general vinha recebendo críticas de apoiadores do governo Jair Bolsonaro (PL) desde a semana passada por ter afirmado, no último dia 9, que as Forças Armadas não rejeitariam uma vitória do ex-presidente. Segundo ele, quem pensa que, ao fazer essa declaração, ele estaria "abrindo a porta dos quartéis para Lula e o PT" desconhece a sua história e o papel das Forças Armadas. "Continuo firme, afirmando que o governo do PT foi catastrófico para o Brasil e que o retorno ao poder trará retrocessos", completou.

Em entrevista ao portal Metrópoles na quarta-feira passada, Mourão afirmou que a atuação do Exército tem se mantido dentro de seus limites e deveres constitucionais, e que isso não mudaria com uma eventual vitória do petista nas urnas. No campo bolsonarista, a afirmação foi interpretada como sinalização de apoio à esquerda. Recém-filiado ao Republicanos, o vice-presidente pretende disputar o Senado pelo Rio Grande do Sul.