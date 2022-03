TSE convida times de futebol e influenciadores para estimular voto de jovens

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) promove desde esta segunda-feira (14) a Semana do Jovem Eleitor. Times de futebol e influenciadores participarão da ação para estimular o voto dos jovens entre 16 e 18 anos, para os quais ele é facultativo. A apuração é da Folhapress.

A ideia é lembrar quem completa 16 anos até 2 de outubro e quem já tem até 18 anos de que o prazo para tirar o título de eleitor se encerra em 4 de maio. A quarta-feira (16) foi escolhida como o "Dia D", no qual o TSE promove um tuitaço com a hashtag #RolêdasEleições a partir 10h. Já confirmaram participação o Flamengo, o Corinthians e o Palmeiras. As atrizes e influenciadores Mel Maia e Klara Castanho, além dos perfis Girls Up, Descomplica e Palavra Aberta.