Audiência pública debate fechamento de varas do trabalho no Rio Grande do Sul

Atualizada às 11h15min

O fechamento de nove Varas da Justiça do Trabalho no Rio Grande do Sul é debatido em audiência pública às 10h desta segunda-feira (14), na sede da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/RS), em Porto Alegre. O ato presencial também é transmitido ao vivo pelo YouTube, no canal da entidade.

A medida em pauta, prevista na Resolução CSJT nº 296/2021, promove a transferência de unidades judiciárias de primeiro grau da Justiça do Trabalho de nove municípios gaúchos: Alegrete, Arroio Grande, Encantado, Lagoa Vermelha, Rosário do Sul, Santa Vitória do Palmar, Santana do Livramento, Santiago e São Gabriel. Segundo a OAB/RS, que tem posicionamento contrário à medida, considera que o movimento pode até resultar na extinção de unidades judiciárias.

Além do presidente da OAB/RS, Leonardo Lamacchia, confirmaram presença na audiência os senadores Lasier Martins (Podemos) e Luis Carlos Heinze (Progressistas), prefeitos e vice-prefeitos das cidades afetadas, além de deputados federais, sindicatos e representantes do Judiciário.

A audiência começou com depoimento do presidente da OAB/RS, Leonardo Lamacchia, que representou o posicionamento contrário da entidade sobre a medida.

"Não há nenhuma dúvida sobre a importância da Justiça do Trabalho e destas nove varas, em municípios que muitas vezes atendem trabalhadores que estão em zonas rurais, que têm dificuldade de acesso às tecnologias [...]. Nós não aceitaremos uma justiça virtual imposta à advocacia e à cidadania como quer fazer o Conselho Nacional de Justiça. A sociedade brasileira não é nem 2.0. Portanto, nós não podemos aceitar uma Justiça 4.0 imposta à advocacia e à sociedade", disse Lamacchia, durante o ato.

Segundo o executivo, na visão da OAB/RS, os critérios utilizados pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) não consideram "vários aspectos necessários a esta avaliação". Como exemplo, ele cita a "distância que implicaria em deslocamento de reclamantes, reclamados, advogados, partes e peritos para a realização de audiências e outros atos processuais" - alguns casos envolvem mais de 200 quilômetros entre a vara fechada até o município a que foi transferida, de acordo com Lamacchia.

nota oficial Em fevereiro, a OAB/RS já havia emitidocontra a medida.

"A Justiça do Trabalho, por sua natureza, atende aqueles que mais necessitam e, portanto, precisa ter um mínimo de capilaridade a fim de que os jurisdicionados, os advogados e os demais atores processuais não precisem se deslocar por centenas de quilômetros para a realização de ato processual", ressaltou a entidade, em nota oficial.

O deputado federal gaúcho Pompeo de Mattos (PDT) pediu ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho, no dia 6 de março, a anulação da resolução. De acordo com o congressista, “a medida é inconstitucional e prejudica os moradores das cidades afetadas, que terão que se deslocar centenas de quilômetros para realizar um ato processual”.