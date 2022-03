PSB sai do governo Leite para lançar Albuquerque

O PSB gaúcho decidiu deixar a base de apoio ao governo de Eduardo Leite (PSDB). Em nota, o diretório estadual da sigla comunicou o resultado da reunião ocorrida sábado no Teatro Dante Barone, na Assembleia Legislativa, em Porto Alegre. A saída busca espaço para a "construção da pré-candidatura a governador de Beto Albuquerque". O presidente estadual do PSB, Mário Bruck, observou que a decisão deu "aval para o avanço no diálogo com os representantes do campo democrático".