FHC terá de passar por cirurgia, após ser internado devido à fratura no fêmur

Boletim médico informou neste sábado (12) que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB), 90 anos, terá de passar por cirurgia. FHC foi internado nessa sexta-feira (11) no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, após uma fratura no fêmur.

Segundo os médicos, o procedimento cirúrgico será feito nos próximos dias. A nota assinada pelos médicos José Medina Pestana e Miguel Cendoroglo Neto explica que FHC teve uma fratura de colo de fêmur.

A internação foi confirmada pelo PSDB no Twitter. O partido não informou como ocorreu a fratura. Ele teria sofrido uma queda em casa.

Segundo Ancelmo Gois, do jornal O Globo, que noticiou a internação, Fernando Henrique sofreu um acidente e a internação o impossibilitou de comparecer à posse do jornalista e escritor Merval Pereira na presidência da Academia Brasileira de Letras. A posse, em sessão solene, ocorreu nessa sexta, no Rio de Janeiro.

A última declaração pública do ex-presidente foi em 25 de fevereiro, sobre a guerra na Ucrânia.

"Condeno a invasão da Ucrânia por tropas russas a mando do presidente Putin. Litígios se resolvem por negociação nunca pela imposição da força", disse.

Também por razões de saúde, FHC não compareceu à votação de prévias do PSDB em Brasília, em novembro passado. Em maio, porém, ele se encontrou com o ex-presidente Lula (PT), gerando repercussão no meio político.

FHC foi eleito presidente da República em 1994 e permaneceu no cargo até 2002, quando foi sucedido por Lula. Antes disso, foi ministro da Fazenda do governo Itamar Franco, quando elaborou o Plano Real.