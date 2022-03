Arminio José Abreu Lima da Rosa nasceu em Porto Alegre em 4 de março de 1953. Fez o Ensino Fundamental na Escola das Dores. Concluiu o Ensino Médio - na época, chamado de clássico - no Colégio Rosário. Graduou-se bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito da Ufrgs, em 1975. Já em 1976, foi aprovado em 1º lugar no concurso para Juiz de Direito. Atuou nas comarcas de Estância Velha, Guaíba, Santa Maria, Canoas e Porto Alegre. Em 1992, foi promovido a Juiz do Tribunal de Alçada. Quatro anos mais tarde, passou a desembargador do Tribunal de Justiça (TJ) gaúcho. Presidiu a 20ª Câmara Cível, desde a sua instalação até janeiro de 2005. Tomou posse como 1º vice-presidente do TJ, em 2006. Em 2008, assumiu a presidência do tribunal. Desde fevereiro de 2010, integra e preside a 21ª Câmara Cível. Atuou como coordenador de Controle Regional da Região Sul da Corregedoria Nacional de Justiça, em 2014. Lecionou na Pucrs, Ufrgs, Escola Superior da Magistratura e na Escola Superior do Ministério Público. Em maio de 2020, foi empossado vice-presidente e corregedor regional eleitoral do TRE. Assumiu, em 2021, a presidência da corte gaúcha.