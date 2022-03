Audiências vão discutir Cais Mauá e bebidas em estádios

A assembleia Legislativa vai realizar duas audiências públicas para debater a volta da venda de bebidas alcoólicas nos estádios de futebol e o futuro do Cais Mauá, em Porto Alegre. Os eventos ainda não têm data, mas devem ocorrer ainda neste mês. Os requerimentos para os debates foram aprovados na Comissão de Segurança, Serviços Públicos e Modernização do Estado.

A pedido dos deputados Marcus Vinícius (PP) e Fábio Ostermann (Novo), a comissão aprovou o pedido de audiência sobre o projeto que prevê a volta da comercialização e consumo de bebidas nesses ambientes. O projeto foi assinado por Giuseppe Riesgo (Novo), Ostermann, Sérgio Turra (PP), Marcus Vinícius, Gaúcho da Geral (PSD), Gerson Burmann (PDT), entre outros. A expectativa é que a audiência ocorra ainda no mês de março.

Como medida de segurança, a proposta, apresentada em 2021, prevê a comercialização e o consumo exclusivamente de bebidas cuja gradação alcoólica não exceda a 14%. Além disso, nas partidas com expectativa de público superior a 20 mil pessoas, a comercialização e o consumo de bebidas alcoólicas somente serão permitidos se o local contar com uma central de monitoramento por imagens.

As entidades responsáveis pelo evento - como os clubes de futebol, por exemplo - fiscalizarão as regras, sendo passíveis de penalidades como advertência escrita, multa, e, em casos mais graves, a suspensão do direito de comercializar bebidas alcoólicas.

O pedido de audiência para discutir o projeto de revitalização do Cais Mauá foi apresentado pela deputada Sofia Cavedon (PT), que preside a Frente Parlamentar em Defesa do Cais Mauá. A audiência deve ocorrer em formato híbrido.

A deputada lembra que os embates vêm sendo travados desde 2009 para preservar o Cais Mauá do ponto de vista cultural, patrimonial e ambiental.