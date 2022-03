Projeto prevê tarifa menor em cidades com pedágio

Um projeto, protocolado na Assembleia Legislativa pelo deputado estadual Mateus Wesp (PSDB), propõe que os moradores das cidades com pedágio paguem uma tarifa menor. A cobrança valeria para as concessões rodoviárias estaduais. O fato de terem que pagar pedágio para circular nos arredores dos seus municípios foi uma das principais reclamações dos moradores, durante as audiências públicas sobre a concessão de 1.131 quilômetros de rodovias estaduais, encaminhadas pelo governo Eduardo Leite (PSDB).

Pelo projeto de Wesp, os moradores das cidades onde se localizam as praças de pedágios, ou nas cidades limítrofes, não precisarão parar nas cancelas para efetuar o pagamento. Ele será feito automaticamente com uma tag ou etiqueta que o usuário colocará no parabrisa do carro. A tecnologia é semelhante ao sistema "free flow" que já existe em muitos países da Europa, onde os usuários só pagam os valores correspondentes ao trecho pelo qual ele efetivamente transitou na estrada.

"Compreensivelmente, os habitantes dos municípios onde se prevê a colocação de pedágios não querem essas praças, afinal, terão de pagar uma tarifa cheia apenas para rodar poucos quilômetros, fazendo com que, na prática, paguem muito mais do que os outros. Foi para resolver esse problema e tornar os valores mais justos, que criamos esse projeto".

Antes de implementar o sistema proposto pelo texto, o governo do Estado deverá executar estudos de viabilidade técnica e econômico-financeira, observando o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão com as empresas privadas que já operam em algumas rodovias. Conforme o deputado, diversas cidades - como Marau, São Sebastião do Caí, Cruzeiro do Sul e Encantado - seriam beneficiadas pelo projeto.