União Brasil diz em horário na TV que terá candidato

A propaganda de TV do União Brasil, que foi ao ar, nesta quinta-feira à noite, afirma que o partido terá candidato próprio à presidência da República, embora não diga quem será. Um filme de 30 segundos, a que o Painel, da Folha de S.Paulo, teve acesso, também aproveita para introduzir à população o novo partido, que surgiu da junção do DEM com o PSL. A legenda se apresenta como liberal.