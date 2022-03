Legislativo unifica 21 pedidos de cassação de Arthur do Val

O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Assembleia Legislativa de SP (Alesp) decidiu por unanimidade unificar em um mesmo processo as 21 representações que o órgão recebeu pedindo a cassação do deputado Arthur do Val (sem partido), o Mamãe Falei.

Em reunião realizada na manhã de ontem, os nove deputados da comissão votaram a favor do chamado apensamento dos pedidos de punição do deputado por quebra de decoro parlamentar, já que todos eles têm como objeto pedidos de providência da Casa por causa dos áudios sexistas em que Arthur do Val fala, entre outras coisas, que as ucranianas são fáceis porque são pobres.

Com isso, o órgão vai analisar todas as representações de forma unificada. A presidente do conselho, deputada Maria Lúcia Amary (PSDB), também sugeriu ao grupo que futuras representações que venham a chegar contra do Val sejam automaticamente unificadas a esse mesmo processo.

Na reunião, os deputados cobraram celeridade na apreciação e na resolução do caso de Mamãe Falei. "Tenho impressão de que é desejo mundial que sejamos o mais breve possível na análise dos fatos que são evidentes, que falam por si", afirmou o deputado Barros Munhoz (PSB), vice-presidente do conselho de ética da Alesp.

A reunião foi acompanhada por um grupo de quase 20 mulheres que exibiam cartazes pedindo a cassação de Arthur do Val.

Maria Lúcia Amary, contudo, reforçou que o conselho deve obedecer o regimento da casa para que os trabalhos da comissão não sejam questionados por andamento equivocado das etapas.

Após a abertura do processo, o acusado tem prazo de cinco sessões no plenário para apresentar uma defesa prévia. Depois, há uma nova reunião do conselho para que os deputados avaliem a admissibilidade das representações.