MBL faz convocação para reagir a textos contra Do Val

Lideranças do Movimento Brasil Livre (MBL) têm convocado os membros do grupo a uma ofensiva virtual contra postagens a respeito do deputado estadual Arthur do Val, o Mamãe Falei (ex-Podemos), alvo de críticas desde que vazaram áudios de teor sexista de sua autoria a respeito de mulheres ucranianas. A apuração é da Folhapress.

Renan Santos, líder do MBL que viajou para a Ucrânia com Do Val, diz em áudio aos apoiadores obtido pela coluna Painel, da Folha de S.Paulo, que as estratégias políticas e de mídia estão em andamento, mas que eles devem marcar presença virtualmente. "O que dá para fazer agora? Vocês precisam ir para o Twitter. Vocês precisam fazer o combate nas postagens de pessoas que estão atacando a gente. E nas nossas próprias postagens. Vocês têm que postar várias coisas no Twitter", afirma.

Em outro áudio, Ricardo Almeida, coordenador do MBL na Bahia e um dos gestores da Academia MBL (plataforma de cursos do grupo), diz que passará uma "missão" para os apoiadores na crise.

"A gente está sofrendo um ataque duríssimo, que está ampliando imensamente o que aconteceu. Estão querendo cassar o mandato do Arthur do Val, que é um dos melhores parlamentares que a gente tem e um dos melhores quadros do MBL. E isso é muito sério. Estão fazendo uma campanha contra ele", defende Almeida.