Dilma cita ataques do grupo em seu impeachment

A ex-presidente Dilma Rousseff (PT) criticou as declarações sexistas do deputado estadual Arthur do Val, o Mamãe Falei, sobre mulheres ucranianas, e relembrou os ataques que recebeu do Movimento Brasil Livre (MBL) durante o processo de seu impeachment. O deputado faz parte do movimento.

"Nós vimos o deputado Arthur Mamãe Falei ter talvez a manifestação mais deplorável de ódio, de violência e de desrespeito à mulher, ao falar das mulheres ucranianas pobres. É desqualificado, nefasto", disse a petista ao participar de evento do partido sobre o Dia Internacional da Mulher, ontem. "Ele mostra tudo o que há de mais corrupto, no sentido amplo da palavra, no patriarcalismo misturado com escravidão e neoliberalismo e, no caso dele, neofascismo também", seguiu a petista.

A ex-presidente também relembrou os ataques que recebeu do MBL durante o processo de seu impeachment e criticou o que chamou de "dupla moral" de parte da sociedade, inclusive da imprensa, ao reagir às declarações naquele momento. "As frases que o MBL usou para me qualificar naquele momento foram 'burra', 'vagabunda', 'prostituta', 'vai para casa', 'vai para o tanque', algo assim. E pairou um silêncio generalizado. Naquele momento, o MBL foi ultra valorizado", continuou.

Em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo, o parlamentar afirmou que irá se afastar do MBL e se defendeu de uma possível cassação na Assembleia Legislativa de São Paulo, mas descartou ir à reeleição.