Deputados gaúchos votam projetos sobre ICMS

Entre as nove matérias que estão na pauta da sessão plenária presencial desta terça-feira (8), na Assemblei Legislativa. Sete projetos têm origem parlamentar e dois foram apresentados pela Defensoria Pública e Poder Judiciário. Duas delas tratam do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

Uma das propostas, apresentada pelo deputado estadual Vilmar Zanchin (MDB), busca evitar a queda abrupta do repasse do ICMS aos municípios gaúchos, quando houver diminuição das atividades econômicas.

“Quando uma empresa tem uma queda acentuada no seu valor adicionado, pela presente proposta, (essa queda) seria diluída nos anos subsequentes (até o máximo de três anos), ficando compensado o seu efeito negativo com o valor adicionado positivo que por certo vai ocorrer nos anos seguintes, salientando que isso será feito restrito à empresa onde ocorreu a queda. Nunca poderá ser aplicado de maneira geral, sobre o total do valor adicionado do município”, afirma a justificativa do projeto de Zanchin.

A outra matéria, de autoria de Giuseppe Riesgo (Novo), trata da substituição tributária do ICMS. O projeto torna permanente as atuais regras do Regime Optativo da Substituição Tributária (ROT-ST), independente da linha de atuação do governo estadual, que regula esse sistema através de decretos governamentais.

“Essas mudanças (nas normas da substituição tributária) ficam a critério do Governo do Estado todos os anos, cabendo a eles instituir ou não o ROT-ST. Assim, para que não ocorram discussões todos os anos sobre o tema, e como forma de evitar um retrocesso, o presente projeto de lei busca assegurar o direito do contribuinte em optar pelo ROT-ST, ficando tal opção prevista na Lei do ICMS”, menciona a justificativa.

Antes da sessão plenária desta terça, que inicia às 14h no Plenário 20 de Setembro, da Assembleia Legislativa, acontece a reunião dos líderes das bancadas. Às 11h30min, na sala da presidência, eles se reúnem para deliberar sobre a pauta de votação da próxima semana.