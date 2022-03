Romildo é a 'bola da vez' ao Piratini, afirma Pompeo

Romildo Bolzan Júnior, presidente do Grêmio desde 2015, ainda é o nome do PDT gaúcho para concorrer ao governo do Rio Grande do Sul em outubro. A decisão, na verdade, é mais dele do que do partido. Após uma das quedas mais impressionantes da história dos pontos corridos no Campeonato Brasileiro, com um clube estruturado e folha salarial milionária, o ex-prefeito de Osório está relutante em aceitar o chamamento da sigla.

"O Romildo sempre foi o nosso sonho, nosso desejo, embora nunca tenha confirmado que seria o nosso candidato. o PDT sempre quis. Ele continua sendo a bola da vez, mas a palavra final é dele e nós temos que respeitar", afirmou o deputado federal Pompeo de Mattos (PDT), durante agenda na Expodireto, em Não-Me-Toque.

A gestão de Bolzan no Grêmio teve altos e baixos. Foi eleito como candidato de situação do falecido ex-presidente gremista Fábio Koff. Contratou para o comando técnico o ídolo do Tricolor Renato Portaluppi, que levou o clube ao pentacampeonato da Copa do Brasil e ao tricampeonato da Libertadores da América. Revelou jovens atletas da base e estruturou financeiramente o clube com a venda desses jogadores.

Em seu terceiro mandato, que exigiu alteração no estatuto do clube, o fluxo se inverteu.

O futebol do Grêmio caiu a ponto de um clube recém campeão encarar o terceiro rebaixamento de sua história. Assim, a candidatura de Bolzan passou a ser incerta.

O que é certo é a vontade do PDT em ter uma cabeça de chapa para a corrida ao Palácio Piratini. "Nós temos alternativas. Vieira da Cunha é um nome muito respeitado, credenciado, foi deputado federal três vezes, estadual outras três, presidente da Assembleia (Legislativa), secretário de Educação do Estado, procurador de Justiça. Vieira é um grande nome. O que é certo é que o PDT vai ter candidato ao governo do Estado", sacramentou Pompeo.