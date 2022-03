Após áudios, Arthur do Val retira pré-candidatura ao governo de SP

O deputado estadual Arthur do Val (Podemos-SP) retirou no sua pré-candidatura ao governo de São Paulo após a divulgação de áudios de caráter machista e sexista nos quais diz, por exemplo, que mulheres ucranianas "são fáceis porque são pobres". "Não tenho compromisso com o erro. Entrei em contato com a presidente do Podemos, Renata Abreu, para retirar minha pré-candidatura ao governo de São Paulo", relatou.

Do Val disse ainda que tomou essa decisão na tentativa de preservar o que chamou de "construção de uma terceira via". "O projeto não merece que minhas lamentáveis falas sejam utilizadas para atacá-lo." Um dia antes, o presidenciável do Podemos, Sérgio Moro, já havia repudiado as declarações e rompido com Do Val.

Renata Abreu também classificou as declarações como "gravíssimas", e o Podemos instaurou um procedimento disciplinar interno. A preocupação no partido é sobre como a polêmica envolvendo um integrante do Movimento Brasil Livre (MBL) pode recair sobre a pré-candidatura de Moro, a quem o grupo se aliou.

Conhecido como "Mamãe Falei", o deputado também publicou um vídeo no qual diz que aceita ser julgado pelo que falou, mas que não pelo que não fez.